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На машине Ферстаппена возникли «необъяснимые» проблемы в первой тренировке в Бахрейне

На машине Ферстаппена возникли «необъяснимые» проблемы в первой тренировке в Бахрейне
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что на машине Макса Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна.

«У Макса произошли изменения в поведении машины, которые мы не можем пока объяснить. Температуры здесь немного другие. Но нам нужно выяснить, почему машина не реагирует на действия, в отличие от того, что происходило во время тестов.

Мы определённо сможем исправить эту ситуацию ко второй тренировке. Интересно, что это произошло только на одной из двух машин, которые теоретически были настроены одинаково», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна, Макс Ферстаппен стал третьим, уступив напарнику 0,617 секунды.

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