«Мерседес» нанял бывшую сотрудницу «Ред Булл» на должность специального советника

Команда Формулы-1 «Мерседес» наняла бывшую сотрудницу «Ред Булл» Джейн Пул в качестве специального советника команды, сообщает Motorsport.

Ранее Джейн работала в качестве директора по подбору персонала в австрийской команде.

Пул хорошо известна в паддоке Формулы-1, на протяжении многих лет она работала в «Ред Булл», оказывая солидную поддержку руководителю команды Кристиану Хорнеру, с которым её регулярно замечали в дни Гран-при.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартовал сегодня, 3 марта, в Бахрейне. На трасе «Сахир» состоялась первая тренировка Гран-при этой страны. Первая гонка сезона-2023 Формулы-1 состоится 5 марта.

«Мерседес» по итогам прошлого сезона занял лишь третье место в Кубке конструкторов, в то время как «Ред Булл» выиграл оба титула — и в личном, и в командном зачёте.