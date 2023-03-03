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Хорнер высказался о перспективах «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1

Хорнер высказался о перспективах «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о перспективах команды «Астон Мартин» в сезоне-2023 Формулы-1.

«Машина «Астон Мартин» выглядит прекрасно, на прошлой неделе они проехали несколько впечатляющих серий. Алонсо, по ощущениям, в отличной форме, так что «Астон Мартин» вполне может стать настоящим сюрпризом этого сезона. Это показывает, что на самом деле для команды вполне возможно совершить рывок из середины пелотона в группу лидеров», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.

Напомним, по итогам предсезонных тестов многие эксперты отметили большой скачок в развитии у команды «Астон Мартин».

По итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо установил второй результат, уступив только гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу.

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