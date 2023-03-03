В «Мерседесе» высказались о развитии новой машины

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о развитии новой машины «Мерседеса».
«Что касается нашей концепции, мы посмотрим, где мы находимся в этот уикенд, посмотрим, где мы будем в первых гонках. Мы готовим изменения в дизайне боковых понтонов, о которых наш технический директор Майк Эллиотт говорил на прошлой неделе, так что нам есть что оценить.
Но мы знаем, что основным сдерживающим фактором в прошлом году было дельфинирование, и если у нас есть машина, избавившаяся от этого, то у нас есть что-то, что мы можем развивать. Но мы продолжаем изучать машины конкурентов и пытаемся найти что-то, что мы сможем применить к нашей машине.
Самое главное для нас — понять, где мы находимся, и извлечь из нашей машины максимальную пользу в данный момент», — приводит слова Шовлина RacingNews365.
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