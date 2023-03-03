Хорнер прокомментировал слухи о том, что «Ред Булл» будет поставлять моторы «Макларену»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи о том, что австрийский производитель Red Bull Powertrains может поставлять двигатели «Макларену» начиная с 2026 года.
«Очевидно. что, когда вы являетесь одним из поставщиков двигателей с 2026 года, вы будете вести переговоры о возможной поставке моторов разным командам. И какие-то обсуждения этого — это нормально и естественно», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.
Напомним, на данный момент британский коллектив сотрудничает с «Мерседесом».
Ранее сообщалось, что Зак Браун недавно посетил моторостроительное подразделение Red Bull Powertrain, которое занимается производством силовых агрегатов Формулы-1.
Напомним, с 2026 года «Ред Булл» в вопросе производства дивгателей будет сотрудничать с «Фордом».
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