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Хорнер прокомментировал слухи о том, что «Ред Булл» будет поставлять моторы «Макларену»

Хорнер прокомментировал слухи о том, что «Ред Булл» будет поставлять моторы «Макларену»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи о том, что австрийский производитель Red Bull Powertrains может поставлять двигатели «Макларену» начиная с 2026 года.

«Очевидно. что, когда вы являетесь одним из поставщиков двигателей с 2026 года, вы будете вести переговоры о возможной поставке моторов разным командам. И какие-то обсуждения этого — это нормально и естественно», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.

Напомним, на данный момент британский коллектив сотрудничает с «Мерседесом».

Ранее сообщалось, что Зак Браун недавно посетил моторостроительное подразделение Red Bull Powertrain, которое занимается производством силовых агрегатов Формулы-1.

Напомним, с 2026 года «Ред Булл» в вопросе производства дивгателей будет сотрудничать с «Фордом».

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