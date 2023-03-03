Стролл признался, что не может пилотировать идеально из-за проблем с запястьями
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл в ходе второй тренировки признался, что он ещё не до конца восстановился после травм рук, которые он получил во время предсезонной подготовки.
Инженер Стролла в концовке тренировки попросил канадца скорректировать прохождение первого и второго поворота, чтобы получить лучший результат. В ответ Стролл сослался на свою травму, заявив, что он не может этого сделать.
«Я не могу, дружище, не могу. Из-за рук», — ответил инженеру Стролл.
Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменял Фелипе Другович.
Гран-при Бахрейна проходит с 3 по 5 марта.
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