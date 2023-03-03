Стролл рассказал о своём самочувствии после пятничных тренировок

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на проблемы во время второй тренировки, связанные с травмой, полученной им на предсезонной подготовке.
«Я чувствую себя хорошо. Немного затекли руки, но в целом сегодня в машине всё было отлично. тот факт, что я отпустил руль — я просто защищал запястье. Мне так удобнее.
Машин просто невероятная. Выглядит потрясающе. Я прекрасно чувствую себя за рулём. Было бы здорово побороться за первый ряд в квалификации, и мы попробуем это сделать», — приводит слова Лэнса Стролла PlanetF1.
Напомним, Стролл с трудом смог покинуть болид по окончании второй тренировки Гран-при Бахрейна. Канадец смог вылезти из кокпита только с помощью механиков. Примечательно, что Стролл, получивший переломы обоих запястий в ходе предсезонной подготовки, в ходе второй сессии свободных заездов пожаловался своему гоночному инженеру, что он не может проходить первый и второй повороты так, как он ему советовал, из-за проблем с руками.
- 3 марта 2023
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