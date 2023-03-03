Алонсо прокомментировал лучший результат в пятничных тренировках Гран-при Бахрейна

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, в которых он показал лучшее время на трассе.
«Сегодня было приятно управлять машиной и приятно видеть обе машины высоко в протоколе, особенно после трёх дней тестов. Команда отлично работает, мы всё больше узнаём о новой машине. Думаю, только после этого уикенда станет понятно, кто находится на вершине, а то и после первых двух гонок сезона на разных типах трасс.
Сейчас же мы полностью концентрируемся на себе и пытаемся найти правильный баланс машины. Есть несколько вещей, которые нам предстоит оценить ночью, но мы будем сосредоточены на подготовке к завтрашней первой квалификационной сессии сезона. Мы твёрдо стоим на ногах и реалистично смотрим в будущее», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.
- 3 марта 2023
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