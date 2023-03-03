Леклер: не думаю, что у нас есть скорость для поул-позишен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.
«Я не думаю, что у нас есть скорость для поула. Думаю, возможно, «Астон» сегодня чуть быстрее, чем они окажутся завтра, но мы не знаем. Это лишь то, что я предполагаю.
В первую очередь нам надо поработать над гоночным темпом машины, тут есть пространство для улучшения. Но ощущения получше, чем на тестах. Если говорить о моей работе на испытаниях, то машина вела себя очень нестабильно, потому что мы многое тестировали. Соответственно, у меня было не так много времени на работу с машиной, настроенной под мои предпочтения. А вот сегодня такое было», — приводит слова Леклера Motorsport.
Напомним, лучшее время по итогам пятницы установил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
- 3 марта 2023
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