Нико Хюлькенберг отреагировал на равный с «Феррари» темп на тренировке

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, в которых американская команда показала равный темп с «Феррари».
«Темп на одном круге — это весело, но здорово было бы, если бы мы так выглядели в воскресенье. Вот когда это имеет значение. А над этим нам ещё надо серьёзно поработать: найти скорость и поработать над деградацией шин. Будет трудно, но ситуация одинаковая для всех, и нам нужно добиться наилучшего компромисса при работе над настройками между скоростью на одном круге и в гонке. В целом это была хорошая пятница: есть что использовать для дальнейшей работы и прогресса», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба его команды.
Хюлькенберг показал пятое время во второй тренировке в Бахрейне, уступив всего девять тысячных секунды времени пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.
- 3 марта 2023
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