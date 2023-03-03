Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок, в которых он оказался медленнее Алонсо

Пилот «Ред Булл», действующий и двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок, по итогам которых голландец показал второй результат.

«Это было сложное начало дня. В первой тренировке мы не смогли найти правильный баланс, что странно, потому что на тестах таких проблем у нас не возникало. Во второй сессии на короткой серии кругов машина была более цельной, а темп на длинной серии оказался не таким и плохим. В целом на длинных дистанциях машина выглядит отлично. В перерыве между тренировками мы сумели выбрать верное направление в вопросе настроек, так что теперь мне нужно обрести былой ритм.

Гонщики «Астон Мартин» выглядят конкурентоспособными, но мы это видели ещё на тестах. Нам предстоит много работы, но у нас точно конкурентоспособная машина, теперь осталось сложить всё воедино», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.