Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок, в которых он оказался медленнее Алонсо

Пилот «Ред Булл», действующий и двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок, по итогам которых голландец показал второй результат.
«Это было сложное начало дня. В первой тренировке мы не смогли найти правильный баланс, что странно, потому что на тестах таких проблем у нас не возникало. Во второй сессии на короткой серии кругов машина была более цельной, а темп на длинной серии оказался не таким и плохим. В целом на длинных дистанциях машина выглядит отлично. В перерыве между тренировками мы сумели выбрать верное направление в вопросе настроек, так что теперь мне нужно обрести былой ритм.
Гонщики «Астон Мартин» выглядят конкурентоспособными, но мы это видели ещё на тестах. Нам предстоит много работы, но у нас точно конкурентоспособная машина, теперь осталось сложить всё воедино», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.
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