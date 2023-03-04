Хэмилтон: нам будет сложно сократить отставание с этой концепцией болида

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что немецкой команде будет сложно сократить отставание от лидеров, учитывая концепцию машины W14.

«Верю ли я в то, что мы сможем сократить отставание на каком-то этапе? Да, но я считаю, что это будет сложно сделать с нашей концепцией», — приводит слова Льюиса Хэмилтона The Race.

По итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна Хэмилтон показал восьмой результат, уступив лидеру 0,636 секунды.

Лучшим по итогам тренировки стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Места в топ-3 заняли пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Джордж Расселл показал 13-й результат, уступив Хэмилтону чуть более трёх десятых секунды.