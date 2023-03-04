Марк Хьюз: последние сомнения о темпе «Астон Мартин» рассеются после этого уикенда

Авторитетный журналист Марк Хьюз прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна и отдельно высказался о темпе «Астон Мартин».

«Забудьте о том, что «Астон Мартин» лучший среди середняков — машина выглядит такой же быстрой, как и на тестах, в сравнении с «Ред Булл». И всё, что требуется, это небольшие проблемы «Ред Булл», при которых Макс не попал в настройки — и вуаля, Алонсо едет быстрее всех.

Судя по пятнице, «Астон Мартин» является более быстрой машиной, чем «Феррари», и намного быстрее «Мерседеса». Но на самом деле они ещё немного отстают от «Ред Булл», темп которого был испорчен недовольством Ферстаппена поведением машины, которое изменилось после тестов.

Последние сомнения относительно темпа «Астон Мартин», вероятно, рассеются после этого уикенда. Возможно, конечно, Алонсо проехал свои круги с более высокими режимами работы двигателя или меньшим количеством топлива, чем соперники, но это совершенно ничем не подтверждается», — написал Марк Хьюз в своей колонке на The Race.