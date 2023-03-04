Цунода прокомментировал провальные результаты «Альфа Таури» на пятничных тренировках

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.

«День был не самым простым. Наш темп пока выглядит не очень хорошо в сравнении с другими конкурентами. Мы даже не близки к ним. Очевидно, что мы не знаем программы других команд. Но мы слишком далеко в сравнении с тем, где мы хотели оказаться, так что я не знаю, сможем ли мы собрать всё воедино.

Впереди ещё одна тренировка, и я в любом случае настроен оптимистично. Мы определённо сделали шаг вперёд относительно прошлого года на пару мест, так что нам нужно просто подождать и посмотреть, что получится в квалификации.

Тем не менее нам нужно найти пару десятых, чтобы подняться во второй сегмент квалификации, чтобы затем бороться за очки в гонке», — приводит слова Цуноды Motorsport Week.