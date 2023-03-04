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Перес высказался о конкуренции с «Феррари» и «Астон Мартин» на ГП Бахрейна

Перес высказался о конкуренции с «Феррари» и «Астон Мартин» на ГП Бахрейна
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги первых двух тренировок в Бахрейне, где главными соперниками австрийской команды были «Астон Мартин» и «Феррари».

«Было довольно сложно, температура к обеду сильно меняется и единственная показательная сессия была вечером. Предстоит кое-что сделать и это приведёт нас к лучшей форме в долгосрочной перспективе. Мы изучили машину и у нас есть представление, как готовиться к третьей тренировке и квалификации. Сейчас все довольно близки к вершине и «Астон Мартин» с «Феррари» выглядят довольно сильными. Всё зависит от лучшего круга в квалификации и гоночного темпа в воскресенье», — цитирует Переса пресс-служба «Ред Булл».

В первой практике Серхио Перес показал лучшее время, на второй тренировке мексиканец уже был третьим, уступив Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо.

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Перес — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Алонсо — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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