Алонсо: точно не думаю о поуле

Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал успешные результаты в первых двух тренировках на Гран-при Бахрейна.
«Думаю ли о поуле? Нет, точно нет. Честно говоря, не думаю о столь высоких целях. Конечно, приятно когда команда демонстрирует конкурентоспособность. После тестов всегда есть смешанные чувства, потому что не понимаешь, где именно команда находится. Впереди ещё квалификация и гонка. К тому же первые гонки проходят совершенно на разных автодромах — Бахрейн, Джидда и Австралия», — приводит слова Алонсо Autosport.
Во второй тренировке Гран-при Бахрейна Алонсо показал лучшее время, в первой тренировке испанец был вторым.
Напомним, Алонсо присоединился к «Астон Мартин» по окончании прошлого сезона, заменив Себастьяна Феттеля.
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