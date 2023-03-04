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В «Мерседесе» высказались о возможности изменения концепции машины

В «Мерседесе» высказались о возможности изменения концепции машины
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот высказался о возможности смены концепции болида W14.

«Думаю, как я уже говорил ранее, сейчас мы не знаем, где мы находимся, пока рано давать какие-то оценки. Думаю, ограничение работы в аэродинамической трубе сильно влияет на такие команды, как наша. Мы уступаем в этом компоненте тем командам, которые закончили позади нас, и это усложняет решение, когда у вас появляется необходимость создать что-то совершенно другое.

Но, думаю, нужно просто посмотреть в долгосрочной перспективе и сказать, что бы вы сделали, если бы пошли по неверному пути? Очевидно, в таком случае нужно решать эту проблему, но нужно посмотреть на то, где мы находимся в квалификации и гонке в этот уикенд. Сейчас не похоже, что мы находимся близко к подобному решению (сменить концепцию машины — Прим. «Чемпионата»), — сказал Майк Эллиот на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна.

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