Албон: «Уильямс» близок к «Альфа Таури» и «Хаасу» по гоночному темпу

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал результаты первых двух тренировок на Гран-при Бахрейна.

«Вторая практика была намного лучше первой. У нас есть над чем работать, но мы уже близко. Если посмотрите на машины «Альфа Таури» и «Хааса», то по гоночной скорости мы близки ним. Из-за температуры гоночный темп здесь важнее квалификационного. Обгонять довольно легко, так что быстрые машины, как правило, обгоняют. Настраиваем болид для квалификации, но не забывая о гонке. На самом деле, возможно, у нас не самая быстрая машина на стартовой решётке, но мы можем отработать лучше других и финишировать выше ожидаемого», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Албон показал 19-е время в первой тренировке и стал 17-м во второй.