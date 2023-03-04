Хорнер высказался о слухах по поводу продажи «Альфа Таури»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о возможной продаже дочерней команды австрийцев «Альфа Таури».

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» рассматривает такую возможность из-за слабой финансовой отдачи «Альфа Таури». Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко говорил, что решение зависит только от акционеров.

«Как мы знаем, в паддоке всегда много спекуляций. В конечном итоге все подобные вещи зависят от акционеров, а их приверженность всегда была полной. Так что забавно наблюдать за этим. Насколько я знаю, никаких изменений не планируется. У нас есть договора с «Альфа Таури», мы поставляем им различные компоненты, они пользуются нашей аэротрубой. Ничего не планируется», — сказал Хорнер на пресс-конференции Международной автомобильной федерации.