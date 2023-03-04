Ферстаппен: хотел бы сохранить ноги, так что не буду выступать в Indy-500

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не хотел бы в будущем выступать в гонках 500 миль Индианаполиса из-за риска.

«Нет, в гонке 500 миль Индианаполиса я бы не хотел участвовать. Если у вас была хорошая карьера в Формуле-1, то не вижу смысла рисковать. Я, конечно, испытываю большое уважение к гонщикам, которые там выступают. Но во-первых, я никогда не выступал на овалах, так что потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к этому. И видя, как люди там травмируются… Это не стоит того. Я бы хотел сохранить ноги, так что не буду», — приводит слова Ферстаппена Grandpx.

Действующий контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года. Пилот неоднократно заявлял, что может уйти из Формулы-1 по окончании соглашения.