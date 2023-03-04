Хорнер двумя словами ответил, что должен изменить Перес, чтобы побороться с Ферстаппеном
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер на пресс-конференции Международной автомобильной федерации ответил на вопрос о конкуренции между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
«Говоря конкретно о Чеко, что он должен изменить в этом году, чтобы каждую неделю бороться с Ферстаппеном?», — задали вопрос Хорнеру.
«Время круга», — ответил руководитель «Ред Булл».
В прошлом сезоне Макс Ферстаппен во второй раз подряд выиграл чемпионский титул Формулы-1, опередив Шарля Леклера на 146 очков. Серхио Перес, в свою очередь, занял третье место в общем зачёте пилотов с 305 набранными очками.
Новый сезон Формулы-1 возобновляется в этот уикенд в Бахрейне. На прошлой неделе прошли предсезонные тесты.
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