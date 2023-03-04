Марти выиграл гонку Ф-3 в Бахрейне, Колапинто — второй, Бедрин — 17-й

Завершилась гонка Формулы-3 Гран-при Бахрейна. Первым финишировал Пепе Марти, второе место — у Франко Колапинто, а замкнул тройку лучших Кайо Коллет.

Российский гонщик Никита Бедрин показал 17-й результат.

Стоит отметить, что многие пилоты попали под расследование в результате нарушений и результаты гонки могут измениться.

1. Пепе Марти

2. Франко Колапинто

3. Кайо Коллет

4. Дино Беганович

5. Пол Арон

6. Оливер Гёте

7. Грегуар Соси

8. Леонардо Форнароли

9. Джонни Эдгар

10. Себастьян Монтойя

…

17. Никита Бедрин