Строллу не придётся повторно сдавать тест ФИА на скорость выхода из кокпита

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не будет сдавать специальный тест ФИА, согласно которому он должен покидать болид за пять секгуд.

«Стролл не будет сдавать повторно тест ФИА. Тест, который он сдавал в четверг по прибытии в Бахрейн, остаётся в силе, по крайней мере на данный момент. Пилот считается допущенным к гонкам», — написала журналистка Мариана Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вчера Стролл с трудом покидал болид с помощью механиков и по ходу сессии жаловался, что из-за боли в руках не может проходить повороты должным образом.

Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Сообщалось, что гонщик сломал оба запястья и пропустил тесты на прошлой неделе. При этом в гонке его при необходимости может заменить Фелипе Другович.