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Алонсо — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 4-й

Алонсо — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 4-й
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На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась третья тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по итогам тренировки показал испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, второй результат показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, замкнул тройку Серхио Перес.

Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, Шарль Леклер — пятый.

МестоПилотКомандаВремя
1.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»1:32.340
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.005
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0.106
4.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.215
5.Шарль Леклер«Феррари»+0.284
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0.391
7.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.579
8.Карлос Сайнс-младший«Феррари»+0.605
9.Оскар Пиастри«Макларен»+0.705
10.Пьер Гасли«Альпин»+0.724
11.Эстебан Окон«Альпин»+0.776
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0.840
13.Ландо Норрис«Макларен»+0.862
14.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.041
15.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1.083
16.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.135
17.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.289
18.Логан Сарджент«Уильямс»+1.325
19.Александер Албон«Уильямс»+1.542
20.Ник де Врис«Альфа Таури»+1.742
Формула-1 2023. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 3
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Фернандо Алонсо
Aston Martin
1:32.340
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.005
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.106
Комментарии
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