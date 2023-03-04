Алонсо — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 4-й
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На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась третья тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по итогам тренировки показал испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, второй результат показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, замкнул тройку Серхио Перес.
Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, Шарль Леклер — пятый.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|1:32.340
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.005
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.106
|4.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.215
|5.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.284
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.391
|7.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0.579
|8.
|Карлос Сайнс-младший
|«Феррари»
|+0.605
|9.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0.705
|10.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0.724
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.776
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0.840
|13.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.862
|14.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.041
|15.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1.083
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.135
|17.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.289
|18.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1.325
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.542
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1.742
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