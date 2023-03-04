Алонсо — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 4-й

На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась третья тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по итогам тренировки показал испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, второй результат показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, замкнул тройку Серхио Перес.

Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат, Шарль Леклер — пятый.