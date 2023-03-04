Марко признался, что опасался ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что опасался ухода голландца Макса Ферстаппена из команды во времена выступлений австрийской команды с моторами «Рено».

«Да, я опасался его ухода, когда у нас были проблемы с двигателями «Рено». Я знал, что мы должны что-то сделать. Мы всегда были честны с Максом. Мы рассказали ему открыто о ситуации, наших проблемах и наших возможностях.

Когда мы решили сотрудничать с «Хондой», мы сначала поговорили с ним и объяснили, каким мы видим это сотрудничество. Всё дело в том, что он — очень важная часть команды», — приводит слова Хельмута Марко De Telegraaf.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл два чемпионских титула за последние два сезона Формулы-1.