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Марко признался, что опасался ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Марко признался, что опасался ухода Ферстаппена из «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что опасался ухода голландца Макса Ферстаппена из команды во времена выступлений австрийской команды с моторами «Рено».

«Да, я опасался его ухода, когда у нас были проблемы с двигателями «Рено». Я знал, что мы должны что-то сделать. Мы всегда были честны с Максом. Мы рассказали ему открыто о ситуации, наших проблемах и наших возможностях.

Когда мы решили сотрудничать с «Хондой», мы сначала поговорили с ним и объяснили, каким мы видим это сотрудничество. Всё дело в том, что он — очень важная часть команды», — приводит слова Хельмута Марко De Telegraaf.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл два чемпионских титула за последние два сезона Формулы-1.

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