Фелипе Масса признался, что думал о том, чтобы лишить Хэмилтона титула через суд

Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион мира 2008 года Фелипе Масса высказался о словах бывшего владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна о том, что Льюиса Хэмилтона должны были лишить титула в сезоне-2008.
«Берни стоило говорить об этом раньше, а не сейчас. Тогда это было неприемлемо. Я обсуждал это с юристами «Феррари», но они ничего не могли сделать. У нас не было шансов на то, чтобы выиграть это дело. Но я всё ещё считаю, что, если бы я нанял своих собственных адвокатов для дела, исход мог бы быть другим.
Иск сейчас? Это ничего не изменит. Эта история должна была разрешиться сразу, как о ней стало известно. В других видах спорта подобные вещи приводили к лишениям титулов, так почему этого не случилось в Формуле-1?» — приводит слова Фелипе Массы GrandPrix.
Напомним, Экклстоун заявил, что Фелипе Масса должен был выиграть чемпионат 2008 года. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков в чемпионате.
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