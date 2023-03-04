Квалификация Гран-при Бахрейна была остановлена красными флагами из-за обломка «Феррари»

Квалификация первого этапа нового сезона чемпионата Формулы-1, Гран-при Бахрейна, была остановлена красными флагами всего через четыре с половиной минуты после начала первого сегмента сессии.

Причиной остановки сессии стали обломки от машины «Феррари» Шарля Леклера. Леклер в одном из поворотов потерял одну из деталей болида, которая осталась лежать в опасном месте на трассе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бахрейна.

Напомним, по итогам третьей тренировки этапа лучший результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, второе место по итогам сессии занял гонщик «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.