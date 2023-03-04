Леклер объяснил, почему не выехал на вторую попытку в финале квалификации ГП Бахрейна

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бахрейна и объяснил, почему он не стал выезжать в концовке третьего сегмента сессии на вторую попытку.

«Проблем у нас не было, если честно. Мы думали, что сможем побороться за поул, хотя держали в голове, что в гонке будет непросто. Рад, что в итоге получилось занять третье место и сэкономить шины. Борьба была очень плотная — «Астон Мартин» и «Мерседес» были очень быстры. Думаю, это делает Формулу-1 более захватывающей, и это здорово. Если говорить о завтра, то в плане гоночного темпа мы немного позади, хотя комплект резины и должен нам помочь. Посмотрим», — сказал Шарль Леклер в послегоночном интервью.