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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна.

«Надеюсь, отец смотрел и это будет хорошим подарком ему на день рождения сегодня. К счастью, к квалификации нам удалось собрать всё воедино. Быть на поуле — это здорово, у нас сильная машина, и я с нетерпением жду завтрашней гонки. Если честно, после проблем с балансом в первых тренировках я чувствую немалое облегчение после такой квалификации. Если сравнивать машину с прошлым годом, то некоторые перемены в регламенте сделали её чуть медленнее, но кажется, что мы смогли отыграть всё», — сказал Макс Ферстаппен в послегоночном интервью.

Напомним, компанию на первом ряду на старте завтрашней гонки Ферстаппену составит его напарник Серхио Перес.

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