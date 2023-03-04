Перес: не помню, когда в последний раз борьба была настолько плотной
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он занял вторую позицию.
«Очень плотная борьба — не помню, когда в последний раз она была настолько плотной! Нужно выложиться полностью, чтобы показать хороший результат. Я был полностью доволен балансом машины, и здорово, что нам как команде удалось так сильно стартовать. Мы хорошо подготовились к гонке, машина на многое способна, но из-за этого сегодня пришлось пойти на некоторые компромиссы — надеюсь, это окупится», — сказал Серхио Перес в послегоночном интервью.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Бахрейна завоевал напарник Переса, двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
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