Перес: не помню, когда в последний раз борьба была настолько плотной

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он занял вторую позицию.

«Очень плотная борьба — не помню, когда в последний раз она была настолько плотной! Нужно выложиться полностью, чтобы показать хороший результат. Я был полностью доволен балансом машины, и здорово, что нам как команде удалось так сильно стартовать. Мы хорошо подготовились к гонке, машина на многое способна, но из-за этого сегодня пришлось пойти на некоторые компромиссы — надеюсь, это окупится», — сказал Серхио Перес в послегоночном интервью.

Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Бахрейна завоевал напарник Переса, двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.