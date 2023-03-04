Вольф: сделаем всё, чтобы выиграть восьмой титул. У Хэмилтона на это четыре года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об итогах квалификации Гран-при Бахрейна и о перспективах Льюиса Хэмилтона выиграть восьмой титул.

«Отрыв не катастрофический, учитывая то, что в финале квалификации мы использовали только один комплект шин. Мы продолжаем развивать нашу концепцию и думали, что сможем побороться за поул, однако сегодня это было не так. Отставание в шесть десятых — это то, что нам нужно отыграть, и даже чуть больше, чтобы побеждать. У обоих пилотов не получилось пройти чистые круги, но ситуацию бы это не изменило.

Мы потенциально могли обогнать Алонсо обеими машинами, но это то, где мы сейчас находимся. Мы критично относимся к себе и к тому, чего нам нужно достичь. Не существует цельных автомобилей, мы смотрим на все варианты, которые мы можем сделать с нашей концепцией, на что нам стоило отреагировать раньше и так далее.

Все в команде инженеров так считают, и нам просто нужно действовать сообща. Мы собираемся получить восьмой титул для Хэмилтона. У него по сравнению с Алонсо есть ещё как минимум четыре года, так что нам просто нужно это сделать. Даже если мне лично придётся толкать Льюиса по трассе, чтобы выиграть восьмой титул, я сделаю всё, что нужно», — приводит слова Вольфа Sky Sports.