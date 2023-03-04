Росберг: Алонсо стал главным разочарованием квалификации

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна.

«Феноменальный результат «Ред Булл», но мы не увидели второй попытки Леклера. Он был всего в трёх десятых от них, очень близко. Завтра будет другой день. С гоночным темпом ситуация другая, но в этом преимущество «Ред Булл».

Сегодня для меня главным разочарованием стал Алонсо. Я надеялся, что он сможет быть ближе к лидерам. Тем не менее это всё ещё прекрасный результат для «Астон Мартин», но я надеялся, что они будут ещё ближе. Что касается «Мерседеса», то они находятся очень далеко», — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.

Напомним, Фернандо Алонсо по итогам квалификации стал пятым. Поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.