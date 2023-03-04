Росберг: Алонсо стал главным разочарованием квалификации
Поделиться
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна.
«Феноменальный результат «Ред Булл», но мы не увидели второй попытки Леклера. Он был всего в трёх десятых от них, очень близко. Завтра будет другой день. С гоночным темпом ситуация другая, но в этом преимущество «Ред Булл».
Сегодня для меня главным разочарованием стал Алонсо. Я надеялся, что он сможет быть ближе к лидерам. Тем не менее это всё ещё прекрасный результат для «Астон Мартин», но я надеялся, что они будут ещё ближе. Что касается «Мерседеса», то они находятся очень далеко», — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.
Напомним, Фернандо Алонсо по итогам квалификации стал пятым. Поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:35
-
17:02
-
16:35
-
15:45
-
15:35
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:13
-
13:06
-
12:34
-
11:40
-
11:00
-
10:43
-
10:39
-
09:59
-
09:35
-
00:40
-
00:27
-
00:15
Партнерский контент