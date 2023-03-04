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Стролл признался, что, помимо запястий, сломал палец на ноге

Стролл признался, что, помимо запястий, сломал палец на ноге
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что, помимо травмы запястий, он получил перелом пальца на ноге после своего падения с велосипеда.

«Я не мог пошевелить руками, не мог ходить, я сломал палец на ноге», — приводит слова Лэнса Стролла Autosport.

Напомним, вчера Стролл с трудом покидал болид с помощью механиков и по ходу сессии жаловался, что из-за боли в руках не может проходить повороты должным образом.

Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменял Фелипе Другович.

По итогам квалификации Гран-при Бахрейна Стролл стал восьмым.

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