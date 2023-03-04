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Хэмилтон сообщил, что сделал ставку на гоночные настройки на Гран-при Бахрейна

Хэмилтон сообщил, что сделал ставку на гоночные настройки на Гран-при Бахрейна
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал седьмой результат.

«Мы вошли в этот уикенд, не совсем понимая, где мы находимся. Я проснулся сегодня утром, считая, что мы будем намного дальше от лидеров, так что даже факт попадания в третий сегмент квалификации был бы хорошей новостью. Сегодня, однако, нам удалось сделать шаг вперёд, утром машина казалась более живой в сравнении с тем, что было накануне.

Но потом началась квалификация, и я уже не ощущал того, что было в тренировке, машина была не живой, а где-то посередине между тем, что было утром и вчера.

Тот путь, который я выбрал в вопросе настройки машины, надеюсь, поможет завтра выступить лучше, потому что я пытался настроить машину на гонку, что немного усложнило квалификацию.

Я не могу сказать, что перед нами находится непреодолимая гора, так что это хорошо, я знаю, что все на заводе усердно работают. Мы точно можем сократить отставание, мы сосредоточенны и работаем так усердно, как никогда раньше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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