Хэмилтон сообщил, что сделал ставку на гоночные настройки на Гран-при Бахрейна

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал седьмой результат.
«Мы вошли в этот уикенд, не совсем понимая, где мы находимся. Я проснулся сегодня утром, считая, что мы будем намного дальше от лидеров, так что даже факт попадания в третий сегмент квалификации был бы хорошей новостью. Сегодня, однако, нам удалось сделать шаг вперёд, утром машина казалась более живой в сравнении с тем, что было накануне.
Но потом началась квалификация, и я уже не ощущал того, что было в тренировке, машина была не живой, а где-то посередине между тем, что было утром и вчера.
Тот путь, который я выбрал в вопросе настройки машины, надеюсь, поможет завтра выступить лучше, потому что я пытался настроить машину на гонку, что немного усложнило квалификацию.
Я не могу сказать, что перед нами находится непреодолимая гора, так что это хорошо, я знаю, что все на заводе усердно работают. Мы точно можем сократить отставание, мы сосредоточенны и работаем так усердно, как никогда раньше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 4 марта 2023
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:35
-
17:02
-
16:35
-
15:45
-
15:35
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:13
-
13:06
-
12:34
-
11:40
-
11:00
-
10:43
-
10:39
-
09:59
-
09:35
-
00:40
-
00:27
-
00:15