Экс-чемпион NASCAR Cup Series получил травму на сноуборде и пропустит гонку в Лас-Вегасе

Чемпион NASCAR Cup Series 2020 года и самый популярный пилот первенства за последние пять лет Чейз Эллиотт в пятницу, 3 марта, травмировал левую ногу, катаясь на сноуборде в Колорадо, в связи с чем пропустит предстоящую в воскресенье гонку в Лас-Вегасе.

«Здоровье Чейза — наш главный приоритет. Конечно, многие разочарованы, что ему придётся пропустить гонку, но мы полностью поддерживаем Чейза и предоставим ему всю необходимую помощь. Дополнительная информация последует позже», — сказано в заявлении владельца команды «Хендрик Моторспортс» Рика Хендрика.

Чейз Эллиотт — сын чемпиона Cup Series 1988 года Билла Эллиотта — выиграл чемпионский титул в 2020-м — они стали третьими отцом и сыном, добившимися такого успеха (ранее побеждали Ли и Ричард Петти, а также Нед и Дейл Джарретты). Последние пять лет Эллиотт-младший ежегодно выигрывает награду как самый популярный гонщик чемпионата — её обладатель определяется в голосовании болельщиков.

На этапе в Лас-Вегасе Эллиотта в «Шевроле» №9 заменит Джош Берри — прошлогодний финалист Xfinity Series (второй дивизион NASCAR). Как долго будет отсутствовать Эллиотт, пока неизвестно. Кроме того, пропуск даже одной гонки формально может лишить Чейза права на выход в плей-офф, однако в сезоне-2015, когда Кайл Буш пропустил из-за аварии в Дайтоне десять этапов, по возвращении он одержал четыре победы, отобрался в финальную серию и в конце года стал чемпионом.

Гонка NASCAR Cup Series в Лас-Вегасе стартует в воскресенье, 5 марта, в 23:30 по московскому времени.