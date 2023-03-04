Алонсо: мечты о поул-позишен? Это было слишком оптимистично

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна и свои шансы побороться в гонке за подиум.
«Мечты о поул-позишен? Это было слишком оптимистично. Нашей целью было попасть в топ-5, топ-6. В начале уикенда целью было попадание обеими машинами в третий сегмент, и я думаю, что мы ожидали квалифицироваться в шести десятых от «Ред Булл». Думаю, время поула быстрее нашего примерно на столько. Мы ожидали этой позиции, и я невероятно рад.
До сих пор сильной стороной наших машин были длинные серии кругов с низкой деградацией шин. Исторически «Астон Мартин» очень хорошо бережёт покрышки. Звучит слишком хорошо, но при старте с пятого места мы нацеливаемся на борьбу за подиум, потому что мы в схватке с «Феррари» и «Мерседесом», пусть сейчас это и звучит как что-то нереальное», — приводит слова Алонсо GPFans.
- 4 марта 2023
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:35
-
17:02
-
16:35
-
15:45
-
15:35
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:13
-
13:06
-
12:34
-
11:40
-
11:00
-
10:43
-
10:39
-
09:59
-
09:35
-
00:40
-
00:27
-
00:15