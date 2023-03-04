Алонсо: мечты о поул-позишен? Это было слишком оптимистично

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна и свои шансы побороться в гонке за подиум.

«Мечты о поул-позишен? Это было слишком оптимистично. Нашей целью было попасть в топ-5, топ-6. В начале уикенда целью было попадание обеими машинами в третий сегмент, и я думаю, что мы ожидали квалифицироваться в шести десятых от «Ред Булл». Думаю, время поула быстрее нашего примерно на столько. Мы ожидали этой позиции, и я невероятно рад.

До сих пор сильной стороной наших машин были длинные серии кругов с низкой деградацией шин. Исторически «Астон Мартин» очень хорошо бережёт покрышки. Звучит слишком хорошо, но при старте с пятого места мы нацеливаемся на борьбу за подиум, потому что мы в схватке с «Феррари» и «Мерседесом», пусть сейчас это и звучит как что-то нереальное», — приводит слова Алонсо GPFans.