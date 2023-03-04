Марко отреагировал на предположение, что «Ред Булл» скрывал скорость в квалификации

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна, предположив, что у Шарля Леклера были шансы опередить Серхио Переса и Макса Ферстаппена, если бы монегаск выехал на вторую попытку в конце квалификации. Кроме того, Марко прокомментировал предположения некоторых болельщиков, что «Ред Булл» провёл субботние заезды, осознанно не показывая максимума.

«Со второй попыткой Леклер представлял бы для нас угрозу. Однако на длинных сериях у «Феррари» слишком большой износ шин.

«Ред Булл» скрывал темп в квалификации? Это бред. Оба наших гонщика ехали на пределе. Да, после тестов мы ожидали, что всё пройдёт легче. Однако состояние трассы изменилось, и нам пришлось несколько адаптировать машину», — приводит слова Марко Motorsport-Total.