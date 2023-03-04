«Мерседес» планирует изменить концепцию машины после неудачного начала сезона-2023

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда собирается изменить концепцию машины в связи с тем, что оказалась недостаточно конкурентоспособной на старте сезона-2023.

«Я не думаю, что эта концепция машины в итоге будет конкурентоспособной. Мы старались изо всех сил зимой, так что теперь нам нужно просто перегруппироваться, сесть с инженерами, которые не склонны к консерватизму, и решить, в каком направлении мы хотим двигаться, чтобы быть конкурентоспособными и выигрывать гонки. У нас нет в машине священных коров.

Речь не о том, что было в прошлом году, когда ты поднимаешься на подиумы. Я уверен, что мы можем выигрывать гонки в этом сезоне, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужно подумать о том, какие решения нужно принять.

Мы смогли достичь наших целей. Но наступает момент, когда ты достаёшь секундомер и понимаешь, что было сделано недостаточно. У нас недостаточно прижимной силы, и нам нужно найти решение, чтобы это исправить.

Мы думали, что сможем исправить проблемы, придерживаясь этой концепции автомобиля, но это не сработало. Поэтому нам просто нужно переключить внимание на то, что, по нашему мнению, может быть правильным направлением, и посмотреть, что мы упускаем.

Мы видим по GPS, где нам не хватает производительности, и мы видим, где мы хороши. Нам нужно разобраться, в чём дело, и понять, поможет ли нам изменение формы боковых понтонов», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.