Сайнс: в пятницу мне не хватило времени для подготовки к квалификации

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, которую он закончил на четвёртой позиции.
«Вчера у меня был не самый чистый день, мне немного не хватило времени для подготовки к квалификации, но я смог добиться прогресса и в конце концов проехал круг, который принёс мне четвёртое место. Это неидеальный результат, и это не то место, на котором мы хотим оказаться, но, учитывая обстоятельства, я думаю, что это неплохо.
В целом я чувствую себя неплохо на трассе. Единственное, есть поворот во втором секторе, в котором я пару раз терял заднюю часть, но на остальной трассе мне вполне комфортно, я чувствую, что быстр. Завтра нам придётся потерпеть, потому что у нас более высокий уровень деградации шин, чем у соперников, но мы к этому готовы», — приводит слова Сайнса AS.
- 4 марта 2023
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