Пиастри назвал два фактора, помешавшие ему пройти во второй сегмент квалификации

Новичок «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он занял 18-е место. По словам Пиастри, ему помешали пройти во второй сегмент квалификации собственные ошибки и красные флаги из-за обломка машины «Феррари» Шарля Леклера на трассе.

«Я допустил слишком много ошибок. Особенно на своей второй попытке. Думаю, красные флаги нам не помогли. В каком-то смысле они оставили нам только одну попытку. Но я всё равно слишком много ошибался.

Думаю, мы можем попробовать отыграться завтра. Таким будет план, посмотрим, получится ли. Скорость на прямых — не сильная наша сторона. Но для меня это отличная возможность вернуться в гоночный ритм. Это будет моя первая гонка спустя некоторое время, так что я выложусь на полную. Я в предвкушении. Хотелось бы. чтобы день сложился лучше, но завтра новый день, думаю, мы сможем отыграть несколько позиций», — цитирует Пиастри пресс-служба Формулы-1.