«Главное испытание ещё впереди». Нико Хюлькенберг — о предстоящей гонке Гран-при Бахрейна

Немецкий пилот американской команды формулы «Хаас» Нико Хюлькенберг озвучил цели на предстоящую гонку первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

«Цель на предстоящую гонку — заработать очки. Но главное испытание ещё впереди: для нас это будет очень трудная гонка. Как вы могли заметить в прошлую пятницу, наш болид неплохо проявил себя на быстром круге — здесь мы конкурентоспособны», — приводит слова Хюлькенберга Formel1.de.

Напомним, в третьем сегменте единственный быстрый круг немца был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы.

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Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки