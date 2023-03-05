Серхио Перес: «Феррари» сделала вид, что имеет меньше, чем есть на самом деле

Пилот австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес высказался о команде «Феррари».

«Феррари» определённо набрала обороты. Я думал, что в первые дни тестов и во время уикенде они сделали вид, что имеют меньше, чем есть на самом деле. Но они очень сильны. Ожидаю, что они будут бороться во время гонки», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

Напомним, сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки