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Серхио Перес: «Феррари» сделала вид, что имеет меньше, чем есть на самом деле

Серхио Перес: «Феррари» сделала вид, что имеет меньше, чем есть на самом деле
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Пилот австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес высказался о команде «Феррари».

«Феррари» определённо набрала обороты. Я думал, что в первые дни тестов и во время уикенде они сделали вид, что имеют меньше, чем есть на самом деле. Но они очень сильны. Ожидаю, что они будут бороться во время гонки», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

«Феррари» сама отказалась бороться за первый поул сезона. Удивительно, что вообще могла! «Феррари» сама отказалась бороться за первый поул сезона. Удивительно, что вообще могла!

Напомним, сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки

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