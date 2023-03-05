Вольф: снимаем шляпу перед Алонсо и «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил прогресс «Астон Мартин» в межсезонье, проведя параллели со своей командой.

«Прошлый сезон мы завершили с отставанием в шесть десятых и начали новый сезон с таким же отставанием. Несмотря на то, что мы хотим оставаться скромными, наша цель — чемпионский титул. В борьбе теперь и Фернандо Алонсо, и можно лишь снять шляпу перед ним и «Астон Мартин», признавая их достижения. Они отыграли две секунды за полгода с машиной, которая наполовину наша.

Двигатель, коробка передач, задняя подвеска, аэротруба. Так что можно провести много параллелей. Надо признать, что их команда на данный момент показала себя выдающимся образом», — приводит слова Тото Вольфа Planet F1.