В «Феррари» объяснили, почему верят в борьбу с «Ред Булл» за победу

Гоночный инженер итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Джок Клиа поделился впечатлением от гонки первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

«В прошлом году мы поработали над проблемой с износом шин. В конце года мы уже добились, по моему мнению, хорошего прогресса. Мы снова работали над этим зимой и в течение трёх дней тестов на прошлой неделе. Надеюсь, мы сегодня сможем показать результат проделанной работы, бросим вызов «Ред Булл».

Вы видели, что вчера, вероятно, они немного опережали нас в квалификационном режиме. Но я верю, что сегодня будет тот день, когда Шарль [Леклер] и Карлос [Сайнс] будут идти по пятам «Ред Булл» и сразятся с ними. Если Шарль на первом отрезке обгонит Переса, то может преследовать Ферстаппена», — приводит слова Клиа издание Motorsport.