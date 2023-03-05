В «Феррари» объяснили, почему верят в борьбу с «Ред Булл» за победу

Гоночный инженер итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Джок Клиа поделился впечатлением от гонки первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
«В прошлом году мы поработали над проблемой с износом шин. В конце года мы уже добились, по моему мнению, хорошего прогресса. Мы снова работали над этим зимой и в течение трёх дней тестов на прошлой неделе. Надеюсь, мы сегодня сможем показать результат проделанной работы, бросим вызов «Ред Булл».
Вы видели, что вчера, вероятно, они немного опережали нас в квалификационном режиме. Но я верю, что сегодня будет тот день, когда Шарль [Леклер] и Карлос [Сайнс] будут идти по пятам «Ред Булл» и сразятся с ними. Если Шарль на первом отрезке обгонит Переса, то может преследовать Ферстаппена», — приводит слова Клиа издание Motorsport.
- 5 марта 2023
-
16:34
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
15:30
-
14:31
-
13:46
-
13:06
-
13:00
-
12:48
-
11:27
-
11:07
-
10:56
-
00:50
- 4 марта 2023
-
23:49
-
23:42
-
22:57
-
22:51
-
22:26
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:35
-
21:30
-
21:24
-
21:14
-
21:14
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:42
-
19:31