Шарль Леклер: «Феррари» не думала, что может быть так близка к поул-позиции

Пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер высказался перед предстоящей гонкой первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

«В пятницу мы не думали, что можем быть так близки к поул-позиции, и это хорошая новость. Новая батарея? Да, пришлось поменять. Думаю, «Ред Булл» будут невероятно конкурентоспособны сегодня, нам надо будет попробовать что-то необычное, чтобы навязать им борьбу», — заявил Леклер во время парада пилотов.

Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки