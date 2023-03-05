Хэмилтон: «Ред Булл» слишком далеко, надеюсь на борьбу с Алонсо и «Феррари»

Пилот немецкой команды Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями перед предстоящей гонкой первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

«Старт сезона — это всегда волнующе. Я благодарен команде за ещё одну возможность поработать с ней. Надеюсь, мы сможем остаться в борьбе — хоть в каком-то смысле. В борьбе с кем? С Фернандо и «Феррари», «Ред Булл» слишком далеко, но позади них будет хорошая битва трёх команд», — заявил Хэмилтон во время парада пилотов.

Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки