Пиастри сошёл в дебютной гонке Формулы-1

Новичок «Макларена» Оскар Пиастри досрочно завершил свою дебютную гонку в Формуле-1, которая в эти минуты продолжается в Бахрейне. У пилота после 14-го круга возникла проблема с переключением коробки передач. На пит-стопе ему поставили новое рулевое колесо, однако это не помогло.

В квалификации австралийский гонщик показал 18-й результат.

Напомним, Пиастри в прошлом сезоне оказался в центре скандала — изначально о подписании контракта с ним объявила «Альпин», однако австралиец заявил, что это было сделано без его ведома, и ушёл в «Макларен».