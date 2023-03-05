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Пиастри сошёл в дебютной гонке Формулы-1

Пиастри сошёл в дебютной гонке Формулы-1
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Новичок «Макларена» Оскар Пиастри досрочно завершил свою дебютную гонку в Формуле-1, которая в эти минуты продолжается в Бахрейне. У пилота после 14-го круга возникла проблема с переключением коробки передач. На пит-стопе ему поставили новое рулевое колесо, однако это не помогло.

В квалификации австралийский гонщик показал 18-й результат.

Напомним, Пиастри в прошлом сезоне оказался в центре скандала — изначально о подписании контракта с ним объявила «Альпин», однако австралиец заявил, что это было сделано без его ведома, и ушёл в «Макларен».

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