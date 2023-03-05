«Это просто нереально!» Алонсо отреагировал на подиум в первой гонке сезона

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу итогов Гран-при Бахрейна, где ему удалось занять третье место.
«В первую очередь хотел бы поздравить Лэнса — ему пришлось много работать после операции. Завоевать подиум в первой гонке сезона — невероятно. То, чего добились в «Астон Мартин», это просто удивительно: в первой гонке сезона у нас вторая по скорости машина. Это просто нереально! У нас сегодня был не лучший старт, мне нужно было обгонять соперников на трассе. Это было более захватывающе, дополнительный адреналин», — сказал Алонсо после гонки.
Гран-при Бахрейна. Итоги:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.
10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.
Эстебан Окон («Альпин»), Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри («Макларен») — сошли.
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