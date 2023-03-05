«Это просто нереально!» Алонсо отреагировал на подиум в первой гонке сезона

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу итогов Гран-при Бахрейна, где ему удалось занять третье место.

«В первую очередь хотел бы поздравить Лэнса — ему пришлось много работать после операции. Завоевать подиум в первой гонке сезона — невероятно. То, чего добились в «Астон Мартин», это просто удивительно: в первой гонке сезона у нас вторая по скорости машина. Это просто нереально! У нас сегодня был не лучший старт, мне нужно было обгонять соперников на трассе. Это было более захватывающе, дополнительный адреналин», — сказал Алонсо после гонки.

Гран-при Бахрейна. Итоги:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.

Эстебан Окон («Альпин»), Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри («Макларен») — сошли.