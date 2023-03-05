Перес: надеюсь быть ближе к Максу с каждой сессией

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу итогов Гран-при Бахрейна, где он финишировал вторым.

«Вспоминая, как мы начали прошлый год, очень приятно добиться такого результата — приятно видеть радостных после гонки ребят. Сегодня важно было довести до финиша обе машины, и мы добились поставленной задачи. Думаю, после неудачного старта я выпал из борьбы за победу, но в будущем надеюсь быть ближе к Максу с каждой сессией», — сказал Перес после гонки.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.

Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.

Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.