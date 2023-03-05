В «Андретти» высказались о возможности покупки «Альфа Таури»
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Майкл Андретти, глава гоночной команды «Андретти», прокомментировал слухи о возможной покупке коллектива Формулы-1 «Альфа Таури».
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что руководство австрийской команды «Ред Булл» рассматривает вариант с продажей младшей команды «Альфа Таури» или её переездом в Великобританию из-за слабой финансовой отдачи. Так, Андретти был причислен к небольшому кругу потенциальных покупателей.
«После первой квалификации сезона IndyCar я спросила Майкла Андретти, открыта ли «Альфа Таури» для продажи, на что он ответил «нет», – написала в социальных сетях журналистка Дженна Фрайер.
Ранее на слух о продаже «Альфа Таури» отреагировал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
Новость по темеХорнер высказался о слухах по поводу продажи «Альфа Таури»
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